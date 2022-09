Buen ambiente de Lapadula y Cueva en Selección Peruana. | Fuente: Instagram Gianluca Lapadula

La Selección Peruana se alista para el enfrentamiento amistoso ante México, en Estados Unidos. Los trabajos diigidos por Juan Reynoso son arduos como lo sucedido el miércoles que se hizo un entrenamiento a doble turno en el campo del Mt. San Antonio College (California).

A través de las redes sociales, Gianluca Lapadula publicó una historia en Instagram donde se aprecia que se sometió a una sesión de crioterapia, un tratamiento en el que se usa frío intenso y el cual no fue del agrado de Christian Cueva.

"Cholito’, mi hermano, qué tal”, dice un sonriente Lapadula, que muestra a Christian padeciendo por el frío.“Uy, hermano, este hielo está, pero… ¡ay, Diosito!. Parece que estoy en Huamachuco”, indicó 'Aladino' a modo de broma.



Las imágenes confirman la buena relación entre Cueva y el delantero del Cagliari de Italia, que pese que aún no tiene dos años en la Selección Peruana ha logrado ganarse el cariño de sus compañeros y de paso de los hinchas.

Once de Juan Reynoso

En el primer once que paró Juan Reynoso en Estados Unidos estaban incluidos Lapadula y Cueva que son dos de los jugadores considerados cartas de gol de cara al choque ante México dirigido por Gerardo 'Tata' Martino.





Gianluca Lapadula y Christian Cueva son amigos en la Selección Peruana. | Fuente: Instagram

Fecha y hora del amistoso Perú vs. México



La Selección Peruana tendrá su debut al mando de Juan Reynoso en la fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará, en primer lugar, a México, el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium de California.

'Tata' Martino sobre duelo ante Selección Peruana



El entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino, destacó el nivel de la Selección Peruana a tres días del partido amistoso ante el combinado peruano que será dirigido por primera vez por el entrenador Juan Reynoso.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Barcelona señaló que le resulta "interesante jugar contra rivales sudamericanos" a dos meses del arranque del Mundial Qatar 2022.

"No es fácil elegir selecciones a las cuales enfrentar, pero creo que Perú y Colombia son dos rivales muy exigentes para hacer la última convocatoria previa al Mundial", agregó Martino que aún no determina el once que enfrentará a Perú el sábado 24 de septiembre.