‘Anconero’ causó violento triple choque en Jesús María: hay al menos cinco heridos, entre ellos dos escolares

Al menos cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos escolares, en un aparatoso triple choque ocasionado por una cúster de los ‘Anconeros’, en el cruce de la avenida Salaverry y el jirón Pablo Bermúdez, en el distrito de Jesús María.

Según testigos, la cúster de transporte público habría cruzado a gran velocidad la intersección, chocando violentamente con una movilidad escolar que, a su vez, terminó impactando con un automóvil particular.

“Yo venía por la (avenida) Salaverry y, llegando al cruce, bajé la velocidad porque se habían juntado los carros. En eso, siento un impacto muy fuerte por la parte trasera y salgo volando hacia adelante”, contó a TV Perú el conductor de la movilidad escolar, en la que viajaban las dos niñas heridas.

Según el citado medio, el chofer de la cúster aseguró que se le vaciaron los frenos, pero los testigos del accidente indicaron que el ‘Anconero’ se desplazaba a gran velocidad y habría ocasionado el choque por intentar ganarle a la luz roja del semáforo.

Serán las investigaciones -ya en marcha- las que determinarán las causas de este impactante accidente, que afortunadamente no ha dejado víctimas mortales.



‘Anconero’ con toda la documentación en regla

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que el ‘Anconero’ que ocasionó este impactante accidente de tránsito y su conductor “cuentan con toda la documentación en regla”.

“El seguro contra accidentes se activó de inmediato, cubriendo al 100 % los gastos médicos de los heridos, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos”, sostuvo.

Según la ATU, la Policía Nacional ya ha iniciado las investigaciones “para esclarecer el hecho y determinar las sanciones correspondientes”.



Respecto al incidente de tránsito ocurrido en la Av. Salaverry, a la altura del Jr. Juan Pablo Bermúdez (Jesús María), la ATU lamenta profundamente lo sucedido. Nuestro personal se encuentra en la zona apoyando en la agilización del tránsito y las labores correspondientes. pic.twitter.com/OnySlARa8U — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 25, 2025