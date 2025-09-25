Moquegua: Al menos 13 fallecidos en accidente entre minivan y camiones en la vía Interoceánica

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un accidente de tránsito protagonizado por una miniván y dos vehículos de carga dejó trece personas fallecidas, entre ellos los integrantes de una agrupación musical boliviana, en Moquegua.

El hecho se produjo en el sector de Chilligua, a la altura del kilómetro 142 de la vía Interoceánica, que une Moquegua con la región Puno, informó la Policía Nacional.

Entre las víctimas, se encuentran los miembros del grupo 'La Voz Inquebrantable Muñequita Flor' y 'La Nueva Tendencia Musical de Bolivia', quienes se dirigían hacia la provincia de Candarave, en Tacna, para participar en la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes.

Minivan quedó atrapada entre ambos camiones

De acuerdo con las primeras investigaciones, la minivan de placa C9J-968 impactó primero contra un tráiler rojo de placa ARQ-930, que transportaba una retroexcavadora estacionada en la vía.

Momentos después, la unidad fue embestida por un camión blanco que trasladaba cal, de placa C8H-977, quedando atrapada entre ambas estructuras.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, personal del SAMU y bomberos, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron a la posta de salud de Titire.

Las diligencias para el levantamiento de los cuerpos se extendieron hasta la madrugada, mientras que las investigaciones quedaron a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Moquegua.