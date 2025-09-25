Chorrillos: Fiscalía pidió prisión preventiva contra conductor que ocasionó accidente en el que resultaron graves dos niñas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Familiares y amigos de las víctimas hicieron un pedido de justicia. | Fuente: RPP

El Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Gianpiero Amaya, el conductor del automóvil que -fuera de control- embistió a una motocicleta en la que viajaba un padre con sus dos menores hijas, tras lo cual se empotró contra una vivienda, en el distrito de Chorrillos.

En un comunicado, la institución informó que el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos ha abierto una investigación contra el sujeto por el presunto delito de lesiones culposas agravadas por inobservancia de reglas técnicas de tránsito en agravio de tres personas, “quienes iban a bordo de una motocicleta que fue colisionada por un vehículo conducido por el imputado”.

Debido al violento accidente, tanto el padre como las dos menores resultaron heridos. Una de las menores se llevó la peor parte en el accidente: se encuentra en estado crítico y podría perder una pierna, denunciaron sus familiares.



🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Gianpiero Amaya, investigado por el presunto delito de lesiones culposas agravadas por inobservancia de reglas técnicas de tránsito en agravio de tres personas, quienes iban a bordo de una motocicleta que fue… pic.twitter.com/nHB9TPsCiq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 24, 2025

¿Cómo fue el violento accidente en Chorrillos?

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a las víctimas desplazarse por la calle Jauja, cuando de pronto aparece, en sentido contrario, el automóvil particular color negro.

Segundos después, el coche realiza una brusca maniobra e invade el carril contrario, impactando violentamente a la motocicleta, que sale despedida y termina en la acera. El auto, en tanto, sigue su recorrido fuera de control hasta terminar empotrándose contra la pared de una vivienda.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras que el conductor del vehículo permanece detenido mientras se realizan las diligencias de ley.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Familiares piden que el caso no quede impune

Ayer, miércoles, los familiares y amigos de las víctimas realizaron un plantón, exigiendo que el caso no quede impune y se sancione drásticamente al conductor que ocasionó el violento accidente.

“El pronóstico de mi Valentina es reservado, es bastante delicado. Está con respirador artificial y hay posibilidad de que pierda su pierna izquierda”, manifestó la madre de la niña herida.

“Este chico ha destruido dos familias; así que, por favor, necesito justicia para mis niñas, para mi familia”, añadió la mujer.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el conductor del vehículo no cuenta con licencia de conducir registrada. Además, según los familiares, el automóvil que provocó el accidente tenía vencido el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).