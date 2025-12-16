Ate: joven universitario murió atropellado cuando se dirigía a un compartir navideño

El crimen ocurrió frente a un conocido centro comercial de Ate. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un joven universitario murió atropellado, en la avenida Prolongación Javier Prado, frente a un conocido centro comercial, en el distrito de Ate, al este de la capital.

Según las primeras versiones, la víctima se dirigía a un intercambio de regalos navideño, cuando fue embestida por un automóvil. Lo más indignante es que el conductor de este vehículo, lejos de auxiliar a la víctima, se dio a la fuga.

“Ha quedado el guardafango del auto (tirado), probablemente haya sido una camioneta grande. La Policía está haciendo las investigaciones que van a empezar a suceder”, manifestó el tío del joven atropellado.

“Era un muchacho deportista, trabajador, que estaba terminando la carrera de ingeniería industrial y, mira cómo termina, por un total irresponsable chofer. Ocasiona la muerte, lo deja tirado como un animal y se da a la fuga. Es lo peor de todo”, añadió.



Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias de ley.

El joven fallecido fue identificado como Erick Muñoz Quispe, de 23 años, quien trabajaba en el área de atención al cliente de una pollería, con lo que pagaba sus estudios de ingeniería industrial.

Las investigaciones contemplan la visualización de las cámaras de seguridad de la zona, a fin de identificar al conductor responsable de este fatal accidente.

Al cierre de este informe, el cadáver de Muñoz Quispe fue trasladado a la Morgue Central de Lima, para continuar con las pesquisas.

