Cusco: Fiscalía investiga a conductor por accidente en Espinar que causó seis fallecidos y 41 heridos

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal y Prevención del Delito de Espinar, abrió una investigación preliminar contra Edgar Mamani por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de seis personas y lesiones graves culposas en agravio de otras 41, a raíz del accidente ocurrido en el sector de Alto Marquiri, en la región Cusco.

El investigado, quien conducía la unidad siniestrada, se encuentra detenido.

Según las primeras diligencias, el accidente ocurrió cuando el vehículo que transportaba pasajeros desde Arequipa hacia la ciudad de Espinar, en el Cusco, se despistó y volcó a la altura del kilómetro 68 de la Vía A-E Sector Alto Marquiri, distrito de Ocoruro, provincia de Espinar.

Tras el siniestro, personal de la fiscalía se trasladó hasta la zona para realizar la constatación en el lugar de los hechos, en coordinación con la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Policía Nacional.

Entre las primeras acciones se llevó a cabo la identificación de los fallecidos y heridos, así como el levantamiento de los cadáveres.

Como parte de la investigación, se tomará declaración al conductor detenido y a los agraviados. Además, se recabará el informe de necropsia practicado a las víctimas y se solicitará a la empresa de transportes el contrato del conductor, así como la lista completa de pasajeros que partieron desde Arequipa, entre otras diligencias.

Entre las víctimas mortales se encuentran Michaela Hughes George y Colleen, Midwar Jimmy Anchapuri Saira, Óscar Paul Valeriano Quispe, Florencia Jorge Ocampo, viuda de Díaz, y Maruja Gladis Ruis Mañana. Además, una persona no identificada falleció en el hospital de Espinar.