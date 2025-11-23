Barranco: se registró accidente vehicular en el circuito de playas de la Costa Verde

Según información policial, el conductor se habría quedado dormido, lo que generó que primero chocara con la valla de contención, para luego impactar con la zona que divide ambas vías de la Costa Verde. Pese al impacto, ha resultado ileso.

En la Costa Verde, a la altura del distrito limeño de Barranco, se registró un accidente vehicular en la vía de sur a norte.

Según información policial, el chofer se había quedado dormido por unos momentos, mientras conducía por la vía, y chocó con la valla de contención.

Luego perdió el control de su vehículo e impactó con la parte que divide ambas vías.

Según pudo registrar RPP, la parte delantera del vehículo quedó destrozada, con una llanta suelta y el para choque al lado de la zona de división.

Pese al impaco, el conductor ha resultado ileso del accidente, aunque la valla se encuentra dañada.

Hasta el lugar llegaron unidades de recate y efectivos de la comsiaría de Barranco, el chofer fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Es importante precisar que esto no ha generado congestión vehicular en la Costa Verde y se espera la llegada de la grúa para el traslado del vehículo.