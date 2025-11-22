Caen ‘Los Intocables de SJL’, banda dedicada a la extorsión de obras de construcción en el distrito de Lima Este

La organización delictiva ha sido denominada como ‘Los Intocables de San Juan de Lurigancho’. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional desarticularon una banda criminal dedicada a la extorsión de obras de construcción civil, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

La organización delictiva ha sido denominada como ‘Los Intocables de San Juan de Lurigancho’, la misma que, según información de la PNP, extorsionaba a la constructora Los Portales. Tras conocer el caso, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) realizó acciones de inteligencia y seguimiento.

Posteriormente, efectivos de la PNP intervinieron a los presuntos delincuentes implicados en la extorsión a la constructora, a la altura del paradero 10 de la avenida Las Flores, en el citado distrito limeño.

Tras estas acciones, los agentes capturaron a tres hombres, quienes estarían involucrados en el asesinato de un trabajador de la empresa víctima de extorsión.

“La modalidad que tiene esta banda criminal es asesinar a algún trabajador de esta empresa inmobiliaria para ellos poder poner zozobra, miedo, terror y los puedan aceptar. Como primer acto, se insertan en el trabajo, pero no como trabajadores, sino como supervisores. De esa manera, tienen una esfera de dominio en la empresa con la única finalidad de extorsionar. Esta víctima, a la hora que él salía, aproximadamente a las 6 de la tarde después de trabajar, es víctima de disparos por los integrantes de esta banda criminal”, dijo a RPP Orlando Riveros, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1.

Detenidos identificados y objetos incautados

Los detenidos han sido identificados como Roberto Carlos Carvajal Flores (36), Juan Antonio Brofo Satán (20) y un menor de 16 años.

Según la PNP, Carvajal Flores tiene antecedentes penales por extorsión y tráfico de terrenos. Asimismo, Brofo Satán también cuenta con antecedentes, pero por tenencia ilegal de armas de fuego.

Durante el operativo, la Policía incautó pistolas, municiones y armas de fuego. Asimismo, la Depincri de Surco está a cargo de las investigaciones del caso.