Auto y patrullero protagonizaron violento choque en Independencia: accidente dejó siete heridos

Una camioneta quedó volcada tras perder el control luego del accidente. | Fuente: RPP

Un violento accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en Independencia. Siete personas resultaron heridas luego que un auto y un patrullero de la comisaría de San Martín de Porres (SMP) protagonizaran un choque en la avenida Tupac Amaru, a la altura de la Estación Independencia del Metropolitano.

Entre los heridos se encuentran tres efectivos de la Policía Nacional y cuatro civiles. Estos últimos se transportaban en una camioneta negra de placa CTU-181, que quedó volcada tras perder el control luego del accidente.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Heridos fueron trasladados a clínica local

Tras el violento accidente, los heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte para recibir atención médica. Por otro lado, los autos siniestrados fueron retirados de la vía.