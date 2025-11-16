Últimas Noticias
Auto y patrullero protagonizaron violento choque en Independencia: accidente dejó siete heridos

Wendy Milla Loo

Entre los heridos se encontraban tres efectivos de la Policía Nacional y cuatro civiles. El vehículo privado quedó volcado sobre el pavimento tras perder el control.

Lima
Una camioneta quedó volcada tras perder el control luego del accidente.
Una camioneta quedó volcada tras perder el control luego del accidente. | Fuente: RPP

Un violento accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en Independencia. Siete personas resultaron heridas luego que un auto y un patrullero de la comisaría de San Martín de Porres (SMP) protagonizaran un choque en la avenida Tupac Amaru, a la altura de la Estación Independencia del Metropolitano.

Entre los heridos se encuentran tres efectivos de la Policía Nacional y cuatro civiles. Estos últimos se transportaban en una camioneta negra de placa CTU-181, que quedó volcada tras perder el control luego del accidente.

Heridos fueron trasladados a clínica local

Tras el violento accidente, los heridos fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte para recibir atención médica. Por otro lado, los autos siniestrados fueron retirados de la vía.  

Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando

Las carreteras del Perú siguen siendo escenario de tragedias. En solo siete meses más de 1,900 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito. En este informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data, se revela que las compañías con más infracciones circulan en las regiones donde precisamente se registran más fallecidos. Autoridades de esas zonas advierten que las sanciones actuales no son suficientes para cambiar conductas.
