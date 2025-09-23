Auto fuera de control chocó con moto y se empotró en casa de Chorrillos: niña podría perder una pierna, denunciaron sus familiares

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Así quedó el automóvil tras el violento accidente de tránsito. | Fuente: Difusión

Un automóvil particular fuera de control chocó con una motocicleta en la que viajaban tres personas y, luego, se empotró contra una vivienda de la calle Jauja, en la urbanización Santa Teresa, en el distrito limeño de Chorrillos.

Los tres ocupantes de la motocicleta -un padre y sus dos menores hijas- resultaron heridos de consideración; pero la más pequeña de las hermanas, de 9 años, se llevó la peor parte y podría perder una pierna, denunciaron sus familiares.

“Su situación es muy grave. No nos han dado esperanzas. Estamos rogando que se pueda recuperar, pero las horas son cruciales. La hemoglobina está que le baja y su pronóstico es reservado”, declaró la abuela de la menor en Panamericana Televisión.

Los parientes hicieron un llamado a la Policía Nacional y al Ministerio Público, para que el caso no quede impune. Al respecto, denunciaron que el automóvil que provocó el accidente tenía vencido el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).

La motocicleta siniestrada terminó sobre la acera. | Fuente: Difusión

¿Cómo fue el violento accidente en Chorrillos?

En las imágenes de las cámaras de seguridad, se observa a las víctimas desplazarse por la calle Jauja, cuando de pronto aparece, en sentido contrario, el automóvil particular color negro.

Segundos después, el coche realiza una brusca maniobra e invade el carril contrario, impactando violentamente a la motocicleta, que sale despedida y termina en la acera. El auto, en tanto, sigue su recorrido fuera de control hasta terminar empotrándose contra la pared de una vivienda.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras que el conductor del vehículo permanece detenido mientras se realizan las diligencias iniciales.



Auto fuera de control chocó con moto y se empotró en casa de Chorrillos. | Fuente: RPP