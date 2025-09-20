Últimas Noticias
Hombre fue atropellado por bus del Metropolitano frente al Estadio Nacional: víctima habría cruzado imprudentemente la vía

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El accidente se produjo en la Vía Expresa, a la altura de la Estación Estadio Nacional.

Accidentes
Metropolitano
El hombre herido fue trasladado de emergencia al Hospital Loayza. | Fuente: RPP

Un hombre fue atropellado por un bus del Metropolitano, en la vía exclusiva de este servicio, a la altura de la Estación Estadio Nacional, en el Cercado de Lima.

Testigos consultados por RPP indicaron que la víctima, de unos 30 años, habría cruzado imprudentemente la pista, siendo impactada por la unidad de transporte público.

“Dicen que estaba cruzando con una llanta en la mano. Taxista es el señor. Parece que el carro lo ha dejado más arriba y por ahorrarse la movilidad del llantero, ha cruzado él y ha venido el Metropolitano y lo ha impactado con la punta del carro”, comentó una mujer.

El hombre, no identificado, resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde es atendido.

Debido al accidente -ocurrido ayer, en horas de la tarde-, se produjo una gran congestión en la Vía Expresa de Paseo de la República, hasta que culminaron las diligencias y el bus fue retirado del lugar.

Pronunciamiento de la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció sobre el accidente, a través de su cuenta en X. En una serie de posts, la entidad indicó que el bus del Metropolitano, que cubría la ruta C del servicio, “atropelló a una persona que de manera imprudente invadió dicha vía”.

“Nuestro personal acudió al lugar del siniestro para brindar el apoyo necesario a la persona herida, quien ya fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, apuntó la ATU.

“Debido a este hecho, el tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano presentó demoras por algunos minutos. En la actualidad, los buses de este sistema de transporte circulan con normalidad”, concluyó.

