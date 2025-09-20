Conductor en presunto estado de ebriedad atropelló y mató a un niño de ocho años en Arequipa

Según contaron testigos a RPP, el menor había salido a comprar pan y se encontraba en la vereda, pero al momento de intentar cruzar la pista fue atropellado por el vehículo que iba a excesiva velocidad y, debido a las graves heridas, falleció en el lugar.

Tragedia en Arequipa. Un niño de ocho años perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo de placa H2H-227, conducido por un ciudadano venezolano identificado como Romeyder Alejandro Molina Contreras, informó el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Guliano Arguedas.

El accidente ocurrió la noche del último viernes en la calle Moquegua, sector de Semirural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.

Según contaron testigos a RPP, el menor había salido a comprar pan y se encontraba en la vereda, pero al momento de intentar cruzar la pista fue atropellado por el vehículo que iba a excesiva velocidad y debido a las graves heridas, falleció en el lugar.

"Esta persona se ha refugiado en su domicilio buscando evadir la responsabilidad. Pero ya prácticamente una vez ubicado hemos tenido que ingresar porque estábamos dentro de una flagrancia delictiva para capturar esta persona y ponerla a disposición de la autoridad competente y verdaderamente responda por la muerte que ha causado. Él es un ciudadano de nacionalidad venezolana que responde al nombre de Romeyder Alejandro Molina Contreras. Esta persona ha evadido su responsabilidad y aparentemente se encuentra bajo los efectos del alcohol", declaró el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Guliano Arguedas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el conductor habría salido de una reunión social y manejaba a excesiva velocidad, presuntamente bajo los efectos del alcohol. Tras el atropello, huyó de la escena sin prestar auxilio.

El hecho fue comunicado a los Agentes de la Unidad de Prevención contra Accidentes de Tránsito, quienes lograron ubicar al conductor en su vivienda, quien además puso resistencia al momento de ser detenido, en tanto, la familia pide justicia.