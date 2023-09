Lima "El taxista en ningún momento se detuvo para ver lo que había hecho", dice la víctima

Chorrillos: repartidor de delivery pierde la pierna tras ser impactado por vehículo | Fuente: RPP

Un repartidor de delivery perdió la pierna tras ser impactado por un vehiculo cuando se trasladaba con su motocicleta lineal en la avenida Guardia Civil, en el distrito limeño de Chorrillos.

El hecho ocurrió el 28 de agosto pasado. La víctima, identificada como Hans Zurita, es un ciudadano extranjero y padre de familia.

Las cámaras de seguridad registraron el momento que un vehículo, con letrero de taxi, embiste al repartidor por el lado izquierdo y arrojado violentamente contra uno de los extremos de la avenida.

"En ningún momento se detuvo"

En el video se observa que el taxista disminuyó la velocidad, sin detener su vehículo, y luego emprendió la fuga sin ayudar al joven atropellado.

"Me embiste por un costado, botándome hacia un lado de la avenida. El taxista en ningún momento se detuvo para ver lo que había hecho, ni nada. Trato de levantarme y me percado que me falta parte de la pierna izquierda. Ahí sí me chocó mucho, trato de orillarme y esperar que me auxilien", relató Hans Zurita.

El repartidor de delivery en un primer momento fue auxiliado por los vecinos de Chorrillos y luego por los bomberos, quienes lo trasladaron al Hospital Casimiro Ulloa, donde lamentablemente producto de las graves lesiones tuvieron que amputarle la pierna.

Chorrillos: repartidor de delivery pierde la pierna tras ser impactado por vehículo | Fuente: RPP

Solicita ayuda

El SOAT de la motocicleta ha cubierto los gastos de la operación, pero ahora él necesita también ayuda para el tratamiento postoperatorio y además, para conseguir la prótesis que le devuelva la movilidad. Son aproximadametne 13 mil soles lo que costará todo este proceso.

Hasta el momento el taxista y su vehículo no ha sido ubicado porque las cámaras de seguridad no pudieron captar de manera clara la placa de la unidad.

Cifras de la Defensoría

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, Lima es la región que registra la mayor cantidad de accidentes, con el 52 % de casos; seguida de La Libertad y Arequipa, con el 6 % en cada una; y Cusco, con el 4 % de los casos.

El Segundo Reporte sobre Accidentes de Tránsito señala que se observa un aumento gradual de las víctimas por siniestros viales, pasando de 38 447 personas heridas y 2 159 fallecidas, durante el 2020, a 53 544 personas heridas y 3 311 fallecimientos al 2022.

Para la Defensoría del Pueblo, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la imprudencia de quienes conducen los vehículos y el exceso de velocidad.

"Se indica que las cifras de accidentes se elevaron de 74 624 casos, en 2021, a 83 881, en 2022, ubicándose muy cerca del valor reportado en 2019, con 95 800 casos", refiere el documento.