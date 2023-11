Corpac sobre controladores aéreos antes del accidente en el aeropuerto: "Es inaceptable el comportamiento que han tenido"

Algunos controladores aéreos tuvieron una actitud "inaceptable" durante el día en que tres bomberos murieron en el accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez el año pasado. Así lo aseveró Roger Bernedo, gerente de Corpac.

"Nosotros hemos rechazado y es inaceptable el comportamiento que han tenido un par de controladores (aéreos). El supervisor que termina a las 3:00 p.m., ingresa la supervisora nueva, ella sí sabía porque ya estaba como controladora de aeródromo desde las 2:00 p.m. Él sí le informa. Quien da la autorización de superficie es el controlador de superficie que no fue informado. (Ahí hay otra responsabilidad) definitivamente, pero en el informe de la CIAA, la causa concluyente del accidente es que no hubo una autorización expresa porque nunca se cumplió para ingresar a la pista", manifestó en entrevista al programa Punto Final.

Bernedo aseguró también que Corpac asumirá las responsabilidades de acuerdo a las investigaciones. No obstante, enfatizó que la unidad de bombero venía equipada con una radio para comunicarse con la torre y negó que la fatiga de los controladores aéreos haya sido un factor clave en el accidente.

"Ellos (los bomberos) han ido a una calle de servicio no contemplada ni coordinada previamente durante el ejercicio. Se fueron directo, por eso es que la supervisora agarra sus binoculares y empieza a ver que hay algo que no está funcionando, tiene dos segundos para reaccionar y es imposible... El tema de la fatiga ya ha sido evaluado por la comisión y no ha sido un factor contribuyente en el accidente. Los controladores tienen un control de turno, hacen tres turnos, descansan dos días", manifestó.

"Han sido editadas y no se ajustan a la realidad"

Corpac rechazó ayer el video difundido por el portal Sudaca en el que se demuestra la presunta responsabilidad de los trabajadores de esta entidad en el accidente ocurrido el 18 de noviembre de 2022 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que causó la muerte de tres bomberos aeronáuticos.

"Dichas imágenes han sido editadas, sacadas de su contexto y no se ajustan a la realidad. Corpac ha cumplido con entregar a las autoridades competentes una grabación de 24 horas de duración de la Torre de Control donde se puede apreciar lo que realmente ocurrió horas antes, durante y después del accidente", señaló en un comunicado.

Corpac negó que la empresa haya ocultado las imágenes difundidas por el medio digital y consideró que dichas grabaciones no constituyen "una nueva prueba" en el proceso de investigación.