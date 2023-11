Corpac dice que las imágenes de trabajadores durante accidente en el Jorge Chávez "han sido editadas y no se ajustan a la realidad"

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) rechazó el video difundido por el portal Sudaca en el que se demuestra la presunta responsabilidad de los trabajadores de esta entidad en el accidente ocurrido el 18 de noviembre de 2022 en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que causó la muerte de tres bomberos aeronáuticos.



"Dichas imágenes han sido editadas, sacadas de su contexto y no se ajustan a la realidad. Corpac ha cumplido con entregar a las autoridades competentes una grabación de 24 horas de duración de la Torre de Control donde se puede apreciar lo que realmente ocurrió horas antes, durante y después del accidente", señaló en un comunicado.



Corpac negó que la empresa haya ocultado las imágenes difundidas por el medio digital y consideró que dichas grabaciones no constituyen "una nueva prueba" en el proceso de investigación.

Cómo ocurrieron los hechos

En el video se observa que a las 3:09 p. m. el controlador Reynaldo Bravo da la autorización a los bomberos aeronáuticos para iniciar el ejercicio en la pista de aterrizaje. Dos minutos después, personal de la Torre de Control vislumbra el acercamiento a la pista del camión de bomberos y del avión de LATAM Airlines Perú A320N. Segundo después se produce el accidente.



Tras la tragedia, una supervisora pregunta a los controladores, entre ellos a Reynaldo Bravo, si coordinaron que el ejercicio debía realizarse fuera de pista. "Reynaldo, pero tú le dijiste que procede ejercicio fuera de pista, ¿correcto"?, se le escucha decir. Ante lo cual, Bravo responde: "No he dicho fuera de pista ni le he dicho autorizado a la pista".



Ya a las 3:35 p. m., Marcelo Rodríguez, el supervisor que dormía 11 minutos antes del accidente, pese a que era el encargado de coordinar el ejercicio de los bomberos con todas las partes involucradas, admite que Reynaldo Bravo no recibió la información y no tuvo tiempo para decírselo.



Posteriormente, a las 4:07 p. m., Wilber Ruiz, coordinador general de la Torre de Control, solicita a cada uno de los controladores un informe y les pide que se cierren que en ningún momento supieron que los bomberos deseaban entrar a la pista. "Todos cerrados", les dice.



No asume ninguna responsabilidad

Sin embargo, en su misiva Corpac insistió en que la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) determinó que la causa del accidente fue la incursión del vehículo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de Lima Airport Partners en la pista de aterrizaje "sin contar con la autorización de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez".



"La CIAA también concluyó, como factor contribuyente del accidente, la falta de planeamiento y coordinación de la actividad denominada Ejercicio de Tiempo de Respuesta (ETR) del SSEI de Lima Airport Partners (LAP), en tanto se utilizaron vías de desplazamiento que no fueron informadas a Corpac. Por tanto, ni en la conclusión ni en los factores contribuyentes se menciona la actuación de los controladores como causa del accidente", reiteró.