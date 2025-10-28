Choque múltiple en El Agustino: tren embistió a bus de transporte público y a pequeño automóvil Tico

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui. | Fuente: RPP

Un tren de carga embistió a un bus de transporte público y a un automóvil particular, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de El Agustino.

A través del Rotafono, oyentes de RPP compartieron fotografías y videos del violento impacto, en el que -aseguran- habrían resultado heridas al menos diez personas.

Según se aprecia en las imágenes, el bus -perteneciente a la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa), conocida como la Línea 10E- fue impactado en la parte central por el ferrocarril.

En el violento choque, también resultó afectado un pequeño automóvil modelo Tico -color plomo-, de la extinta firma Daewoo.

Las causas del accidente son motivo de investigación, mientras que los heridos han sido evacuados a distintos centros de salud.



Video del accidente enviado a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono