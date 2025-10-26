Punta Negra: Ocho heridos deja choque entre una combi y un trailer en la antigua Panamericana Sur [VIDEO]

Al menos tres heridos presentan lesiones de gravedad, entre ellas fracturas y traumatismos craneales; mientras que una pasajera embarazada fue trasladada a un centro médico más cercano para su evaluación.

Así quedó la unidad de transporte público luego del accidente. | Fuente: RPP/Alejandra López

Ocho personas que viajaban en una combi de transporte público resultaron heridas luego de que la unidad en la cual viajaban chocara con un trailer en en el límite entre Punta Negra y San Bartolo, a la altura del kilómetro 51 de la antigua Panamericana Sur.

El accidente ocurrió cerca de las 3 de la tarde, cuando la unidad de la empresa Emtransapel, que cubre la ruta Lurín San Bartolo, se desplazaba en sentido sur. Las causas de esta colisión aún están en investigación por parte de la Policía Nacional ya que no hay cámaras de seguridad en la zona.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de bomberos, una ambulancia del Samu, además de personal de Serenazgo y la Policía Nacional para atender a la emergencia así como evacuar a los pasajeros. En el trailer estaban tres personas, pero todos salieron ilesos del incidente.

Un equipo de RPP también llegó hasta la zona y pudo conocer que al menos tres de los ocho heridos presentan lesiones de gravedad, entre ellas fracturas y traumatismos craneales; mientras que una mujer embarazada fue trasladada a un centro médico más cercano para su evaluación. El resto de los afectados sufrió solo contusiones leves y han sido atendidos en la posta médica del distrito.

El chofer de la combi, que inicialmente quedó atrapado entre los fierros del vehículo, fue rescatado. Sin embargo, tanto él como el conductor del tráiler se encuentran actualmente en la comisaría de Punta Negra brindando sus declaraciones.