Combi se despistó y ocasionó accidente en la av. Túpac Amaru: bus del Metropolitano resultó afectado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una combi de transporte público se despistó y chocó con las rejas que separan la vía mixta del carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la Estación Tomás Valle, en Independencia.

A través de su cuenta en X, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el violento impacto provocó que la reja de fierro se desplace y termine impactando contra un bus del Metropolitano que, afortunadamente, “no trasladaba pasajeros”.

Este accidente ocurrió en la vía sur-norte de la transitada avenida Túpac Amaru, en circunstancias que son motivo de investigación.

Hasta el cierre de este informe, no se han reportado heridos por este hecho.



🚨#ATUInforma | A la altura de la estación Tomás Valle, en Independencia, un vehículo de transporte público colisionó contra las rejas que separan la vía mixta de la exclusiva del Metropolitano, desplazándolas y ocasionando daños a un bus del servicio que no trasladaba pasajeros. pic.twitter.com/SfQiP49PPV — Metropolitano (@Metropolitano_L) August 13, 2025

Buses del Metropolitano, involucrados en accidentes

Recientemente, buses del Metropolitano se han visto involucrados en violentos accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales.

El pasado fin de semana, un automóvil particular chocó con un bus de este servicio a la altura de la Estación Balta, en Barranco; dejando como saldo siete personas heridas. Según la ATU, el vehículo menor provocó el accidente al invadir la vía exclusiva del Metropolitano.

Esto se suma al fatal accidente registrado a fines de julio en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima; cuando una cúster de la empresa Nueva Estrella invadió la vía exclusiva del Metropolitano y chocó frontalmente con un bus de este servicio. El trágico saldo fue de tres personas fallecidas y una veintena de heridos.

