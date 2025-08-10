Barranco: choque entre vehículo y bus del Metropolitano deja al menos 7 heridos

Tras el accidente, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) señaló que los buses con dirección hacia la estación Naranjal estaban circulando por vía mixta. No obstante, menos de una hora después, se logró normalizar la circulación hacia dicho terminal.
Esta mañana, un bus de la ruta C del Metropolitano chocó contra un vehículo particular en el distrito limeño de Barranco. De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el automóvil invadió la vía exclusiva de este transporte público aproximadamente a la altura de la estación Balta.
De momento, se han reportado ocho personas que resultaron heridas, las cuales han sido trasladadas de inmediato al hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.
Durante los primeros minutos tras el accidente, los buses que se dirigían con dirección hacia la estación Naranjal estaban circulando por vía mixta.
No obstante, menos de una hora después, la ATU informó que la vía exclusiva del Metropolitano ya se encuentra libre, por lo que se ha normalizado la circulación hacia Naranjal.
Minsa brinda atención a los 7 heridos
Posteriormente, el Ministerio de Salud informó que, tras el accidente registrado esta mañana, siete personas heridad se encuentran recibiendo atención en el hospital Casimiro Ulloa.
De los siete heridos, cuatro de ellos fueron trasladados al mencionado hospital por el Sistema de Atención Movil de Urgencias (SAMU), mientras que los otros tres fueron auxiliados y movilizados por los Bomberos.
Actualmente, el "equipo multidisciplinario del hospital se encuentra desplegado para garantizar la atención médica oportuna y de calidad a los heridos en el accidente".