Independencia: familia perdió su vivienda tras la caída de un camión en asentamiento humano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Accidentes El vehículo bajaba del Asentamiento Humano cuando el conductor, al intentar realizar una maniobra de retroceso, perdió el control y cayó sobre la vivienda

El vehículo bajaba del Asentamiento Humano cuando el conductor, al intentar realizar una maniobra de retroceso, perdió el control y cayó sobre la vivienda | Fuente: RPP

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en el que una familia se quedó sin vivienda en el asentamiento humano 4 de diciembre, en el distrito limeño de Independencia. Ello, luego de que un camión cayera sobre el inmueble de manera intempestiva.

El vehículo bajaba del asentamiento humano cuando el conductor, al intentar realizar una maniobra de retroceso, perdió el control y cayó sobre la vivienda, destrozándola por completo.

Pese al paso de las horas, el vehículo que cargaba piedras permaneció en el lugar del accidente, poniendo en peligro a más viviendas, debido a que, por las lluvias, podría resbalar y perjudicar las casas que se encuentran a los alrededores.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que ocurrió el accidente | Fuente: RPP

Dueña de la casa pide ayuda para no pasar la nocha a la intemperie

RPP conversó con la dueña del predio afectado, Gloria Cruz, quien manifestó que al momento del accidente nadie se encontraba en su casa. No obstante, como consecuencia de lo ocurrido, su hijo de ocho años y un bebé de cuatro meses han tenido que pasar la noche expuestos al frío.

"Solicito apoyo por mis hijos menores. Yo, como soy una persona adulta, puedo aguantar todo. En esta altura, en el cerro, lamentablemente está lloviendo, está lleno de neblina. Lo que quisiéramos es que las autoridades me apoyen para sacar esos carros. Y que no quede ahí nomás, sino que me repongan tal cual está mi casa y que me reconozca mis daños materiales", aseveró.