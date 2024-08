Percepción de inseguridad ciudadana repunta al 86.1 % en primer semestre de 2024, según informe del INEI

El reporte a nivel nacional ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y será publicado la próxima semana.

El informe de percepción de inseguridad ciudadana del año 2024, elaborado por el INEI, incrementó de 82.6 a 86.1 %. Esto pese a que el ministro del Interior, Juan José Santivañez, aseguraba en RPP que las cifras se habían reducido en Lima y Callao.

Dicho reporte, revelado en exclusiva por el programa Nunca es tarde de RPP TV, está comprendido en el semestre de enero a junio de 2024 a nivel nacional. Respecto al año 2023 hay un crecimiento del 4.5 %.

Según el informe, en Lima Metropolitana la percepción de inseguridad ciudadana en el primer semestre de este año se encuentra en 89.9 %, mientras que en el Callao la cifra llega a 88.5 %.

El exministro del Interior, Mariano González, manifestó a RPP que este tema es el problema más importante y lamentó que el actual titular del Mininter mienta a nivel nacional al señalar lo contrario al reporte del INEI.

"El problema más importante hoy en nuestro país y en varios de la región es la inseguridad ciudadana. El hecho de que la autoridad máxima del sector, que tiene que ver con la seguridad, no solamente sea preciso sino que además, deliberadamente, le mienta al país genera una situación mayor de inseguridad", sostuvo.

González manifestó que este problema debería verse en todos los sectores políticos; es decir, izquierda o derecha, por lo que sugirió una "tregua" entre todos.

"Para mí ya este problema, si conservadores o liberales, derecha o izquierda caviares y DBA, creo que hoy debería haber una tregua, creo que la situación nos marca la cancha de tal manera que todos aquellos a favor del crimen y hacia el otro los que estamos en contra", recalcó.

La Fiscalía no “suma” a la Policía

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, afirmó que la Fiscalía de la Nación es una institución que no “suma” ni “apoya” a la Policía Nacional, en referencia a los casos en que los fiscales dejan libres a los delincuentes.

“Yo me ratifico en que es una institución que no suma, no apoya a la Policía y es una institución que pareciera ver no solamente a la Policía, [sino hasta a] la sociedad como un enemigo, ¿por qué? Eso se ve en los grandes porcentajes de liberación de delincuentes”, expresó en el programa La rotativa del aire de RPP.

“En Piura tenemos denunciados a cinco fiscales, porque han liberado delincuentes atrapados en flagrancia”, agregó.