Juan Vargas tras protagonizar accidente en Magdalena: "Estaba manejando y justo agarré el teléfono"

Juan Vargas asegura que accidente en Magdalena se dio porque usó su celular mientras conducía | Fuente: RPP/Jacqueline Meza

Juan Manuel Vargas aseguró este domingo que no estaba ebrio al momento en que impactó su vehículo contra un poste de alumbrado público en el cruce de Javier Prado con el jirón Larco Herrera en Magdalena. Según señaló el exfutbolista, esto pasó porque usó su celular mientras conducía.

"Me bajé porque ya venía Serenazgo y estábamos viendo el carro. No fue la intención dejar el vehículo. Estaba manejando y justo agarré el teléfono, bajo la mirada y justo iba muy rápido, se me fue el timón y me fui directo contra el poste", manifestó a su salida de la comisaría.

Vargas expresó que realizó todas las diligencias respectivas en la comisaría ni bien se dio este suceso en la madrugada del domingo. Además, descartó que por este suceso pierda su brevete de conducir.

"Había una distracción cuando me iba yendo a mi casa y pasó este accidente. Me puse a disposición (de la Policía Nacional) y hemos cumplido con todo. No estaba ebrio y perdí el brevete. Todo el procedimiento que debía hacer ya lo hice", indicó.

Accidente en Magdalena

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el instante en el que ocurrió el accidente la madrugada de hoy. En las imágenes, se observa cómo la camioneta negra que conducía Vargas se desvía de su carril y acaba chocando con la estructura.

El auto venía a baja velocidad, por lo que Vargas y sus acompañantes, entre ellos el también exfutbolista Paolo Maldonado, resultaron ilesos.

Tanto Vargas como Maldonado salieron de la camioneta con ayuda de otras personas. El vehículo acabó con el parachoques destruido y el parabrisas rajado.

Vargas fue trasladado a la comisaría de Magdalena, a donde llegaron su esposa, Blanca Rodríguez, y sus amigos, los exfutbolistas José Luis Carranza y John Galliquio. Ninguno quiso pronunciarse ante la prensa respecto a este accidente.