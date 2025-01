Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Accidentes Lima Expresa: Se registraron 154 accidentes en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla en 2024

En el 2024 se registraron 154 accidentes de tránsito que ocasionaron heridos y víctimas fatales en la Vía de Evitamiento, desde el trébol de la Av. Javier Prado, hasta la Av. Eduardo de Habich, y en la Vía Expresa Línea Amarilla, informó este jueves Lima Expresa.

Gina Ayora, directora de operaciones de la concesionaria, precisó que los accidentes dejaron 133 personas heridas, mientras que hubo 21 víctimas fatales. Agregó que la mayoría de estos sucesos fueron provocados por motociclistas.

"El gran índice que tenemos de accidentabilidad está producido generalmente por los motociclistas, quienes de manera imprudente no ocupan el carril que corresponde para las motos y no se meten en los carriles centrales, generando congestión y accidentes", comentó.

Sin embargo, detalló que, al 2024, hubo una reducción de hasta 74 % en la cifra de accidentes desde el inicio de sus operaciones en 2016, año en el que se registraron 432, gracias a las acciones conjuntas con la Policía Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, mediante el uso de la inteligencia artificial, Ayora indicó que las 120 cámaras distribuidas a lo largo de las vías han permitido el constante monitoreo de estos incidentes y la respuesta rápida a los mismos, reduciendo su detección de quince a cinco minutos, logrando un promedio de tiempo de auxilio vial de ocho minutos.

"Muchos de los accidentes son debido a choques, porque tenemos también otros factores como, por ejemplo, no se respeta los límites de velocidad, no se respeta la señalización, el uso indebido del celular, el no uso del cinturón de seguridad, los peatones no usan los puentes peatonales que tenemos instalados a lo largo de la vía, sino que hacen cruces indebidos", refirió.

Reapertura del puente Ricardo Palma

Por otro lado, tras la reapertura del puente Ricardo Palma, luego de finalizar los trabajos de rehabilitación iniciados en octubre de 2024, la funcionaria enfatizó que su cierre afectó la fluidez y transitabilidad en la Vía de Evitamiento.

Recordó que los daños a su infraestructura fueron principalmente causados por la carga de los camiones que no respetaban la altura máxima delimitada y señalizada en diferentes puntos.

"En el 2024 nosotros hemos tenido sobre ese puente alrededor de 15 impactos antes de que se realice este mejoramiento que le está haciendo ahora mismo la municipalidad", precisó.