El accidente ocurrió en la Vía Evitamiento antes de las 11 de la mañana. | Fuente: Municipio

Al menos 16 personas resultaron heridas, una de gravedad, luego de que un bus de la empresa de transportes ‘Los chinos’ se volcara en plena Vía Evitamiento, luego de chocar contra una barra de contención a la altura del puente Derby en el distrito de San Borja.

El accidente ocurrió minutos antes de las 11 de la mañana y según quedó captado en las cámaras de seguridad de la zona, el conductor impactó la unidad frontalmente contra la estructura en la vía, lo cual provocó que el bus caiga hacia su lado izquierdo.

Atención de heridos

Hasta el lugar llegaron varias unidades de los Bomberos y de rescate del municipio de San Borja y de Santiago de Surco.

Al respecto, Óscar Vera de la Unidad de Rescate de Surco sostuvo que tras el accidente se rescató a 16 personas, las cuales fueron trasladadas a una clínica de dicha jurisdicción para que sean atendidas.

Una de las personas resultó con heridas de gravedad, se trata de un vendedor que se encontraba de pie al momento del choque, lo cual generó que sea expulsado de la unidad por el parabrisas.

Pedido ante accidentes en la zona

En tanto, el gerente de seguridad ciudadana del municipio de San Borja, Mario Casaretto, indicó que diariamente en este punto de la capital ocurren varios accidentes, por lo que pidió que las autoridades competentes pongan las señalizaciones correspondientes.

“El llamado que hacemos es a la entidad que le corresponde, que si no me equivoco es Emape o Rutas de Lima, tienen que venir a señalizar a ponerle los conos que tienen que haber fijos para que los conductores no estén cometiendo estas imprudencias. Acá asistimos al día aproximadamente 4 accidentes de tránsito hasta 7”, sostuvo.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que su personal llegó hasta el lugar del accidente para verificar los hechos, apoyar e iniciar las investigaciones del caso para establecer las sanciones correspondientes. Además, indicaron que junto a la Policía y personal del Municipio de Santiago de Surco trabajaban para restablecer el tránsito de vehículos en la zona.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?