Un albañil perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta

Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero Las Brisas de Oquendo, en la provincia constitucional del Callao.

La víctima fue identificada como José Marcos Ruíz Chaname (67), quien trabaja como albañil, según confirmó su familia a RPP.

Asimismo, Javier Ruíz, sobrino de la víctima, señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por los testigos, su tío se habría resbalado de la berma, lo que provocó que caiga a la pista y sea posteriormente atropellado por la unidad de carga pesada.

“Mi tío estaba saliendo con un acompañante y al parecer se ha caído, se ha resbalado de la berma y la parte de atrás del camión donde van las cajas del tráiler, [él] cae, se golpea y ahí es donde lo atropella relativamente. Ha sido un ratito nada más. Mi tío ha estado prácticamente parado en la berma a lo que se ve y cae de espaldas y la parte de atrás del tráiler es la que lo golpea”, expresó el hombre.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona se ve al hombre tropezar y caer de espaldas hacia la pista auxiliar de la avenida Néstor Gambeta, con dirección de sur a norte. Posteriormente, el tráiler impactó contra el hombre, lo que ocasionó que pierda la vida.

Conductor se dio a la fuga

Según confirmó la Policía Nacional, el conductor del vehículo se dio a la fuga con su vehículo.

Agentes de la comisaría PNP Márquez llegaron hasta el lugar para proceder con el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Bellavista mientras se llevan a cabo las investigaciones.