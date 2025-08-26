Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Motociclista murió trágicamente al chocar con un camión cisterna en el Cercado de Lima

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima laboraba como sereno de La Victoria, pero estaba en su día de franco, cuando ocurrió el fatal accidente.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:58
El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina.
El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Un motociclista murió trágicamente al chocar con un camión cisterna, en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina, en el Cercado de Lima; en circunstancias que son motivo de investigación.

La víctima mortal, identificada como Edgar Michelini Gonzales (50), laboraba como sereno de la Municipalidad La Victoria, aunque se encontraba en su día de franco, indicaron a RPP familiares y compañeros de trabajo.

Los deudos hicieron un llamado a las autoridades para investigar las causas del fatal accidente y establecer las responsabilidades del caso.

“Por el tema de la hora, es muy probable que haya pasado a velocidad o es probable que la otra unidad haya pasado a velocidad. (...) Es apresurado decir que lo han matado, porque no sabemos. Es probable que haya sido un incidente propio de la velocidad”, declaró un allegado a la víctima.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del trágico accidente y comenzaron las diligencias de ley.

El chofer del camión cisterna fue trasladado a la Comisaría PNP Monserrat. A la dependencia policial, también fueron llevadas las unidades involucradas en el accidente.

Si bien se desconocen las causas del accidente, nuestro reportero informó que uno de los semáforos del cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina está inoperativo.

Familiares de Edgar Michelini Gonzales contaron que el hombre deja cinco hijos en la orfandad, entre ellos un menor de edad.

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Accidente de tránsito Cercado de Lima

Más sobre Accidentes

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA