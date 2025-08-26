Motociclista murió trágicamente al chocar con un camión cisterna en el Cercado de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina. | Fuente: RPP / Renzo Anselmo

Un motociclista murió trágicamente al chocar con un camión cisterna, en el cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina, en el Cercado de Lima; en circunstancias que son motivo de investigación.

La víctima mortal, identificada como Edgar Michelini Gonzales (50), laboraba como sereno de la Municipalidad La Victoria, aunque se encontraba en su día de franco, indicaron a RPP familiares y compañeros de trabajo.

Los deudos hicieron un llamado a las autoridades para investigar las causas del fatal accidente y establecer las responsabilidades del caso.

“Por el tema de la hora, es muy probable que haya pasado a velocidad o es probable que la otra unidad haya pasado a velocidad. (...) Es apresurado decir que lo han matado, porque no sabemos. Es probable que haya sido un incidente propio de la velocidad”, declaró un allegado a la víctima.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del trágico accidente y comenzaron las diligencias de ley.

El chofer del camión cisterna fue trasladado a la Comisaría PNP Monserrat. A la dependencia policial, también fueron llevadas las unidades involucradas en el accidente.

Si bien se desconocen las causas del accidente, nuestro reportero informó que uno de los semáforos del cruce de las avenidas Pacasmayo y Argentina está inoperativo.

Familiares de Edgar Michelini Gonzales contaron que el hombre deja cinco hijos en la orfandad, entre ellos un menor de edad.

