Luis Miguel Vega Palacios sobrevivió al impacto de la camioneta de Melisa González Gagliuffi el pasado viernes 11 de octubre. | Fuente: Latina

Luis Miguel Vega Palacios, sobreviviente del accidente en la avenida Javier Prado que cobró la vida de dos jóvenes, dijo al dominical Punto Final que el abogado de la conductora Melisa González Gagliuffi que provocó la tragedia, el pasado 11 de octubre, le ofreció 6 mil soles como acuerdo extrajudicial.



"Un proceso en libertad puede durar dos o tres años dependiendo de la carga del juzgado que lo asuma. Si de acá a tres años vamos a esperar para que le pongan una reparación civil de cinco o seis mil soles, lo que nosotros pretendemos es que se ejecute ya", dijo el abogado Giancarlo Gereda en una comunicación telefónica con la familia de Vega Palacios.



El joven sobreviviente del accidente se encuentra internado en una clínica local y posiblemente su recuperación demore más de dos meses. Comentó que el abogado le dijo que, “si la incapacidad es de dos meses estamos hablando de 6 mil soles de trabajo. (..) Yo procuraría un monto mayor de 10 mil soles”.



Además, Vega Palacios sostiene que la defensa de la conductora implicada en el accidente le ofrecía dinero para que “no salga en la prensa”. “A mí su dinero no me interesa. Porque yo estando bien podría hacer eso. Me dijeron que con 6 mil soles podía estar bien”, comentó a Punto Final.



Este lunes será la audiencia para resolver el pedido de Fiscalía para que se le abra un proceso penal con pedido de 6 meses de prisión preventiva contra Melisa González Gagliuffi. El fiscal Mario Concepción Barrón de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San isidro será investigado por ordenar la liberación e la conductora antes de las 48 horas de detención.