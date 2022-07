Cuádruple choque en la Panamericana Sur dejó 14 personas heridas | Fuente: RPP Noticias

Un cuádruple choque entre un bus de transporte urbano y tres de servicio interprovincial se registró hoy, aproximadamente a las 9:40 am., a la altura del km. 14 de la Panamericana Sur en San Juan de Miraflores (SJM).

Según señalaron testigos de los hechos a RPP Noticias, el accidente habría iniciado cuando el bus de transporte urbano que cubre la ruta Villa El Salvador- Puente Piedra, cuya flota se conoce como "los Chinos", frenó intempestivamente para dejar pasajeros, por lo que los 3 buses de servicio interprovincial que iban detrás no pudieron detenerse a tiempo y colisionaron en cadena.

"Siempre los que ocasionan los accidentes son los (buses) celestes. A veces se cuadran en lugares no aptos para bajar a los pasajeros. Y es constante, no es la primera vez. La otra vez hubo un cobrador muerto por un accidente así. Todos los días es así. No se cuadran bien, cuadran en medio de la pista y los carros van a velocidad”, señaló Martha, una comerciante de la zona.

Con la llegada de la Policía de la zona y la ayuda de los transeuntes, los heridos fueron trasladados a una clínica cercana. Según las autoridades policiales, uno se encuentra en estado de gravedad.

Al cierre de esta nota, los vehículos estaban siendo retirados por personal de auxilio mecánico y la Policía inició con las investigaciones para determinar la responsabilidad entre los conductores involucrados.