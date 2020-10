San Luis: un herido tras violento choque entre un taxi y un automóvil particular

El automóvil particular quedó seriamente dañado en este accidente. | Fuente: RPP / Estefani Pineda

Una persona resultó herida en un accidente de tránsito, registrado esta madrugada en el cruce de las avenidas Circunvalación y Mariscal Nieto, cerca al Mercado de Frutas, en San Luis.

Un taxi chocó violentamente con un automóvil particular; que, luego, se estrelló con la berma central de la avenida Circunvalación.

El taxista Luis Enrique Tello (39) culpó al conductor del auto, identificado como Alejandro Mercado (25), de ocasionar el accidente.

Según su versión, el coche particular invadió su carril intempestivamente, por lo que no pudo evitar chocarlo por atrás. Debido al impacto, el vehículo particular, fuera de control, se estrelló con la berma central.

Además, el taxista acusó al otro conductor de estar bajo los efectos del alcohol, hecho que este negó. “Estoy siendo una persona coherente, no estoy hablando incoherencias. No iba a excesiva velocidad. Iba a 60 kilómetros (por hora)”, dijo a la prensa.

Ambos choferes fueron llevados a la comisaría del sector, para pasar los exámenes de ley; mientras que uno de los pasajeros del taxi fue atendido debido a un golpe que sufrió en la cabeza.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: