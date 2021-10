Los ciclistas denuncian que no es la primera vez que un accidente de este tipo sucede. | Fuente: Wikipedia

Un auto Sedán plateado se despistó y rompió las rejas metálicas de la berma central, volcándose sobre la ciclovía que se encuentra en la cuadra 19 de la Avenida Universitaria, muy cerca de la Avenida Manuel Cipriano Dulanto, en el distrito de San Miguel.

El conductor terminó con heridas leves y fue derivado a una clínica local. El auto ha tenido que ser volteado con cadenas y ha sido empujado por uno de los vehículos de los bomberos que hacían el trabajo para retirarlo.

En el momento del accidente no había ciclistas transitando, pero es una vía muy común para que pasen estos deportistas. Juan Valdiviezo, uno de los deportistas que se encontraba en la hora del accidente, indicó que no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes.

“Uno viene tranquilo, imagínense si hubiesen pasado ciclistas ahí. Imagine cuántos ciclistas hubiese atropellado ahí, supongamos. No es la primera vez. Nosotros no nos sentimos seguros, porque uno inocentemente va manejando y uno no sabe si llega a su casa”, dijo a RPP Noticias.

El ciclista también denunció que generalmente ocurren este tipo de accidentes debido a que se trata de una vía muy transitada. Durante la madrugada es que estos conductores aprovechan para manejar a excesiva velocidad, por lo que los ciclistas hacen un llamado a las autoridades para que exista un mayor control de los vehículos que transitan por la zona.

