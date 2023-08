Un mototaxi fuera de control provocó un violento accidente de tránsito en San Martín de Porres

Lima SMP: mototaxi fuera de control provocó violento accidente de tránsito

El conductor del mototaxi resultó herido y fue llevado a un hospital cercano. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Un violento accidente de tránsito se registró esta madrugada en el cruce de las avenidas Canta Callao y Bertello, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP). Un mototaxi fuera de control se estrelló con un taxi con pasajeros.

En diálogo con RPP Noticias, Ronald Rivera, conductor del taxi, culpó al mototaxista de pasarse la luz roja del semáforo, provocando el accidente. Además, acusó al otro conductor de estar bajo los efectos del alcohol.

“El conductor de la moto ha estado mareado y se ha metido. Yo estaba en verde y él se mete en rojo, con sus luces apagadas, a velocidad”, manifestó.

“Me acerqué a conversar y no puede ni vociferar, ni hablar. Más bien me dice que yo lo he chocado”, agregó el taxista.



Mototaxista herido

El mototaxi fue el que se llevó la peor parte en el accidente, quedando con la llanta delantera doblada y la carrocería dañada. El mototaxista, no identificado, resultó herido de consideración, siendo trasladado a un hospital cercano.

En tanto, el taxi resultó con un golpe en uno de sus lados. Sus ocupantes, afortunadamente, no sufrieron lesiones de consideración.