El gobierno realiza pruebas en paraderos del transporte público desde el lunes. | Fuente: MInsa

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, supersvisó este martes la toma de pruebas rápidas de diagnóstico del nuevo coronavirus a los pasajeros de transporte urbano en cuatro paraderos de Lima y Callao.

En total se realizaron 609 pruebas rápidas a pasajeros en cuatro distritos: Villa María del Triunfo, Ventanilla, Chorrillos e Independencia. Las pruebas que dieron positivo al virus sumaron 136.



En los exteriores de la estación Villa María, de la Línea 1 del Metro, en Villa María del Triunfo, 34 pasajeros dieron positivo a la COVID-19, de un total de 151 muestras.

En el paradero Carsa, en Ventanilla, se registraron 46 pasajeros con el nuevo coronavirus, de los 158 testeados.

En la estación Rosario de Villa (Plaza Lima Sur) del Metropolitano, en Chorrillos, 29 de 150 dieron positivo al virus.

Por último, en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, 27 pasajeros arrojaron resultados positivos para COVID-19, de un total de 150.

Estas pruebas rápidas se suman a las 600 pruebas rápidas realizadas el lunes en dos paraderos del Metropolitano y dos paraderos de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. De ellas, 151 dieron positivo.



Cumplimiento obligatorio

Lozada advirtió que el protocolo de transporte de pasajeros es de cumplimiento obligatorio para frenar los contagios. En ese sentido, adelantó que el Ejecutivo trabaja una norma para sancionar a las personas y empresas que incumplan con los protocolos sanitarios emitidos por los sectores en el marco de la COVID-19.

Las conductas que serán sancionadas son el no uso de mascarilla; la aglomeración de personas; el no cumplir con el aforo estipulado; el no contar con autorización para brindar servicio de transporte, entre otras.