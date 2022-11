Accidente en aeropuerto Jorge Chávez: bombero aeronáutico recibe homenaje póstumo en el Callao

Las autoridades aún investigan las causas de la muerte de los bomberos | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

El bombero aeronáutico Nicolás Santa Gadea, de 23 años, quien falleció el pasado viernes en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, recibió un homenaje póstumo por parte de sus compañeros de la Compañía de Bomberos Garibaldi número 7 en el Callao. Las sirenas de diversos camiones de bomberos sonaron para despedirlo.

El féretro con el cuerpo del joven fue trasladado hasta el cementerio Parque del Recuerdo en el Callao, donde será enterrado. Un día antes, diversas compañías de bomberos llegaron hasta el Callao para expresar sus muestras de respeto y condolencias a la familia.

Nicolás Santa Gadea, junto a Ángel Torres García, iban en un vehículo de bomberos aeronáuticos en la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, pero chocaron con el ala derecha de un avión de Latam que sufrió un desperfecto antes de despegar. Esta colisión le costó la vida a las dos personas.

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) informó hoy que el día del accidente, los bomberos, a bordo de un vehículo de emergencia, realizaban una maniobra denominada “tiempo de respuesta”, coordinada el día anterior con la Autoridad de Tránsito Aéreo (Corpac).

Latam: "Torre de control tiene que responder"

El CEO de Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, señaló el pasado viernes a los medios de prensa que desconocía los motivos por los cuales el vehículo de bomberos aeronáuticos estaba en la pista durante el despegue del vuelo LA2213.

"No sabemos qué hacía ese camión ahí (...) Yo he tomado conocimiento a través de los medios que había este simulacro. No hemos sido informados de ningún simulacro", sostuvo.

Los restos del joven bombero fueron enterrados en parque del Recuerdo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

Familiares y amigos se despidieron de Nicolás Santa Gadea | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

Asimismo, indicó que, si bien estarán al tanto de las investigaciones, sería la Torre de Control la que debería responder sobre el accidente, ya que es la que se encarga de autorizar el ingreso de vehículos o aviones a la pista de aterrizaje.

Pilotos fueron liberados

Los dos pilotos del avión que impactó contra el vehículo de bomberos aeronáuticos en el aeropuerto Jorge Chávez fueron liberados ayer tras ser detenidos en la Depincri Callao.

Según fuentes de RPP Noticias, después del accidente en la pista de aterrizaje, el piloto y copiloto del vuelo 2213 Lima-Juliaca fueron detenidos y dirigidos a la División Policial de Investigación Criminal, donde permanecieron hasta las ocho de la noche del sábado.

Ellos serán investigados por 120 días hábiles por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte de dos bomberos aeronáuticos que vienen recibiendo homenajes póstumos.