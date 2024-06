PJ dictó 7 días de detención preliminar a conductor que atropelló a seis personas en la avenida Abancay

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima dictó 7 días de detención preliminar a Alarino Gabriel Palma Valladares, quien atropelló a 6 personas en la Av. Abancay, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves. Los 7 días de detención preliminar servirán para que el Ministerio Publico haga las investigaciones correspondientes.

El pasado 21 de junio, al menos seis personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en el cruce de avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima.

El hecho ocurrió frente al Centro Comercial 'El Hueco' cuando un grupo de peatones fue atropellado cuando intentaban terminar de cruzar la avenida Abancay.

Según testigos, el accidente se produjo cuando la luz del semáforo estaba en rojo para los vehículos y las personas decidieron cruzar la avenida, pero a mitad de la avenida se sintieron confundidas porque un agente de la Policía de Tránsito dio la orden a los conductores de seguir desplazando sus unidades.

En ese momento, el conductor de un vehículo verde, que viajaba con su mascota, decidió avanzar con rumbo a La Victoria y terminó atropellando a cinco personas y luego chocó con otras dos unidades.

"Yo venía en el tercer carril, el (vehículo) amarillo venía al costado mío y el carro verde ha venido atrás. Él ha venido 'cueteado', ha impacta al amarillo y me impacta a mí. El verde ha sido quien se ha llevado a las personas", relató José Alvarado, chófer de una de las unidades comprometidas en el accidente.

Cinco de los heridos fueron trasladados a la Clínica Internacional. Uno de ellos es el conductor del vehículo verde, quien junto a los otros dos conductores fueron trasladados hasta la Comisaría de Cotabambas para las investigaciones respectivas.

Familiares piden ayuda por gastos médicos

Hace unos días se conoció que dos de los seis peatones que fueron enbestidos por un vehículo en el cruce de la avenida Abancay y Nicolás de Piérola, en el Cercado de Lima, el pasado viernes 21 de junio, permanecen internados en una clínica privada y vienen recibiendo atención médica.

En conversación con RPP, Patricia Meléndez, madre de Juan Diego Conejo, de 32 años, ingeniero mecatrónico que resultó herido tras ser enbestido, sostuvo que su hijo tiene una fractura en la pierna y que tendrá que ser operado.

“Ayer nos informó el traumatólogo que tiene ahorita una fractura en la pierna y que lo van a intervenir. Hoy le van a hacer la tomografía, pero no se sabe hasta ahora quién asumirá el costo. Ellos no han dicho que no nos preocupemos, que ellos van a solventar lo restante. Pero todavía no se sabe”, dijo la madre de la víctima a RPP.

Por su parte, Yaniré Cáceres Ribera, hija de Carlos Antonio Murua Franco, de 67 años, otro de los afectados, aseguró que su padre permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que ya fue sometido a su segunda intervención para extraer un coágulo de sangre en su cabeza.

“Ya va dos operaciones de cerebro y hay que esperar. Nos han dicho que no hay muerte cerebral, tiene que seguir en coma para que se vaya desinflamando. Pero la respuesta es la misma, esperar. Que él siga luchando y peleando por su vida”, dijo la hija de Carlos Murua a RPP.

Los familiares de los dos heridos manifestaron que están preocupados debido a que el SOAT solo cubre cerca de 25 mil soles en atención médica.

Si bien los representantes de la clínica, según indicaron las familias de las víctimas, les han señaladp que se va a cubrir los gastos médicos hasta el término del internamiento, esto aún no se formaliza.