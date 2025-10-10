Agua Marina tras ataque armado: "Queremos condenar la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita"

Agua Marina señaló que los cuatro integrantes de la agrupación de cumbia, César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, "se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica".

César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, integrantes de Agua Marina que resultaron heridos con arma de fuego el último miércoles mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos, "se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica", informó la agrupación de cumbia.



En un comunicado, la banda musical lamentó profundamente que ocurriera un "acto criminal" en pleno show, que sembró el pánico entre cientos de familias y que lesionó también a un vendedor durante el espectáculo en el local.



"Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses", remarcó.



Agua Marina afirmó que "un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia".