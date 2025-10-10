Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Agua Marina tras ataque armado: "Queremos condenar la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita"

Agentes de la Policía Nacional de Perú en la zona donde se registró un tiroteo contra la banda peruana de cumbia Agua Marina, la noche de este miércoles, en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos.
Agentes de la Policía Nacional de Perú en la zona donde se registró un tiroteo contra la banda peruana de cumbia Agua Marina, la noche de este miércoles, en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos. | Fuente: EFE
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Agua Marina señaló que los cuatro integrantes de la agrupación de cumbia, César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, "se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, integrantes de Agua Marina que resultaron heridos con arma de fuego el último miércoles mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar del distrito de Chorrillos, "se encuentran fuera de peligro, estables y en proceso de recuperación médica", informó la agrupación de cumbia.

En un comunicado, la banda musical lamentó profundamente que ocurriera un "acto criminal" en pleno show, que sembró el pánico entre cientos de familias y que lesionó también a un vendedor durante el espectáculo en el local.

"Lo que sí queremos condenar con absoluta firmeza es la conducta de un Estado que abandona a su gente cuando más lo necesita y que solo reacciona cuando se trata de proteger sus propios intereses", remarcó.

Agua Marina afirmó que "un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia".


Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Agua Marina Inseguridad ciudadana en Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA