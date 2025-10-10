Hermanos Quiroga siguen hospitalizados bajo resguardo policial tras ataque en concierto de Agua Marina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los hermanos Manuel y Luis Quiroga Querebalú, integrantes del grupo Agua Marina, permanecen internados desde hace tres días en la clínica Maison de Santé, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos, tras haber sido víctimas de un ataque armado mientras ofrecían un concierto en la misma circunscripción.

Confirman evolución favorable de los hermanos Quiroga

Según el reporte médico, ambos músicos se encuentran estables tras haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas.

En el caso de Manuel Quiroga, el impacto de bala alcanzó una de sus piernas, por lo que fue operado el día jueves a la una de la tarde.

Por su parte, Luis Quiroga recibió tres impactos de bala, uno de los cuales afectó el tórax. De acuerdo con el especialista que atendió el caso, el músico se encuentra estable y fuera de peligro.

Hermanos Quiroga permanecen bajo resguardo

Fuentes de RPP informaron que los hermanos cuentan con seguridad personal dentro del recinto médico. En el lugar también se ha observado la presencia de dos agentes policiales de la jurisdicción, ubicados en la zona de cochera junto al ingreso de emergencias de la clínica.

Ya los médicos habían informado a través de una conferencia de prensa que ambos se encontraban estables. | Fuente: RPP