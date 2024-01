Alcalde de Chorrillos afirma que infiltrados provocaron enfrentamientos durante operativo en playas

Lima Alcalde de Chorrillos afirma que infiltrados provocaron enfrentamientos durante operativo en playa Pescadores

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, se pronunció sobre los enfrentamientos registrados la mañana de este martes en el límite de las playas Pescadores y Agua Dulce, entre serenos y pescadores artesanales durante un operativo de recuperación del espacio público en el litoral de su distrito.

En declaraciones a la prensa, la autoridad atribuyó el origen de los desmanes a la presencia de infiltrados entre el grupo de la asociación de pescadores que se encontraban en la playa en el momento de la intervención municipal iniciada esta madrugada.

"Los serenos del distrito, sin casco, sin escudo, han ido para hacer respetar el área [...] (hay) gente que ha sido infiltrada en la asociación donde han estado con armas, con bombas molotov, con cuchillos, con palos, con piedras", afirmó el alcalde.

En la Rotativa del Aire de RPP, la autoridad municipal indicó que en reiteradas ocasiones invitó a dialogar a la Asociación de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra, sin obtener respuesta. Es en medio de esta distancia, sostuvo, que esta agremiación se dejó "influenciar y mal informar" por excandidatos a la Alcaldía con intereses políticos en el distrito, lo que los habría llevado a manifestarse durante el operativo de este martes.

No obstante, afirmó que, tras reunirse con los pescadores, estos han aceptado que en los enfrentamientos de este martes había presencia de infiltrados.

"Nadie se esperaba que se iban a infiltrar personas de malvivir, de mala procedencia, con el ojo en la sangre, a lo mejor infiltrándose aquí en la asociación. La asociación no reconoce en este momento a ninguna persona que en imágenes hemos mostrado", manifestó.

Gracias a las conversaciones con los pescadores hemos podido entender [...] que en esta playa hay un banco natural de peces de pejerrey, que podía ser afectada la pesca

Confusión sobre las motivaciones de incidentes

Velasco Huamán indicó que se ha dado una confusión sobre los motivos de la intervención municipal y el consecuente enfrentamiento de esta mañana.

Según explicó, el operativo realizado no está vinculado a un desalojo en favor de la instalación de un parque acuático en la playa de Agua Dulce de parte de una empresa privada, como denunciaron varios pescadores antes de los enfrentamientos de esta mañana. Y aseguró que la intervención se llevó a cabo para desalojar a personas que realizan actividades informales en este sector.

"Que quede claro, (son) dos cosas distintas. Lo de la ciudad inflable (parque acuático) que ya es un tema que no cuenta con autorización (municipal) y lo que hemos encontrado ayer. En la playa Agua Dulce [...] hemos encontrado gente que estaba alquilando botes, sombrillas e informales que estaban vendiendo licor hasta altas horas de la noche, gente que vendía comida", indicó.

De acuerdo al alcalde, la noche del lunes se intentó desalojar a estos comerciantes informales sin éxito, y por ello se programó un operativo sorpresa para esta madrugada "y poder colocar nuestras barras y controlar que no regrese la informalidad".

Acuerdos con pescadores artesanales

Velasco Huamán informó que tras los enfrentamientos llegó a varios entendimientos con los integrantes de la Asociación de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra. Entre ellos, la disposición municipal de defender el litoral chorrillano ante la eventual instalación de un parque acuático en tanto afecte recursos hidrobiológicos como advierten los pescadores.

"Gracias a las conversaciones con los pescadores hemos podido entender [...] que en esta playa hay un banco natural de peces de pejerrey que podía ser afectada la pesca", afirmó.

A respecto, el alcalde señaló que el parque acuático de la empresa 'Olaya Park' se proyecta como una instalación en alta mar, por lo que su autorización depende de otros organismos, como la Dirección General de Capitanías de la Marina de Guerra, el Ministerio del Ambiente y de la Autoridad del Proyecto de la Costa Verde.

"El parque acuático Olaya Park llegó al municipio, de inmediato le dijimos que la licencia no la damos nosotros [...] no tenemos ninguno de los tres permisos, por lo tanto no podríamos dar ninguna autorización", dijo el burgomaestre a la Rotativa del Aire de RPP.