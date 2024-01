Barranco criticó medida cautelar que les obliga a no prohibir el alquiler de sombrillas en las playas

Lima Barranco: alcaldesa criticó medida cautelar que les obliga a no prohibir el alquiler de sombrillas en las playas

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, cuestionó este viernes la medida cautelar que le otorgó el Poder Judicial a un grupo de sombrilleros que les permitirá trabajar en las playas Las Sombrillas y Los Yuyos. Esto pese a que ambos lugares fueron declarados como intangibles por la comuna distrital.

"Hoy nos vimos sorprendidos cuando un grupo de sombrilleros, alrededor de unos 30, llegaron a la playa Los Yuyos con una medida cautelar de la Corte Superior de Justicia de Lima del Segundo Juzgado Constitucional de Lima. No nos han notificado oficialmente, nos enteramos por ellos que estaban con su abogado. Para iniciar alguna acción tendriamos que esperar que nos notifiquen", expresó la burgomaestre en entrevista al programa Tiempo Real de RPP.

Jessica Vargas manifestó también su extrañeza por lo rápido que fue aceptado ese recurso legal. En ese sentido, comentó que la medida cautelar fue presentado el 27 de diciembre, el 29 de ese mismo mes fue admitida y el último 4 de enero se modifica la admisión de la demanda y se emite una medida cautelar; sin embargo, afirmó que de ser notificados oficialmente tendrán que acatarla.

"Como autoridad tengo que aceptar lo que disponga un juez, pero, definitivamente, me parece arbitrario y va en contra de nuestro principio de autoridad con el dominio que deben tener todas las playas públicas, para el disfrute de todos", señaló.

Los Yuyos y Las Sombrillas son las dos únicas playas con arena que tiene Barranco. Al ser declaradas intangibles por la municipalidad quiere decir que está prohibido el comercio ambulatorio, al igual que las actividades recreativas y deportivas de origen comercial.

Vargas expresó que esta medida cautelar generará un mal precedente, porque dicha figura producía repetirse en otros distritos.

Evalúan limitar aforo

Por otro lado, la alcaldesa de Barranco anunció que su comuna también viene analizando la posibilidad de publicar una ordenanza municipal que restringe el aforo en sus playas, tal como lo anunció el distrito de Chorrillos respecto a la playa Agua Dulce.

"He pensado que sí lo podríamos aplicar. He hablado con él para que me explique algo más de esa medida, nosotros por lo pronto hemos mandado al área de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales que nos haga un estudio del aforo", finalizó.