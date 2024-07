Alcalde de Miraflores reconoce que personal municipal "se excedió" durante operativos de fiscalización de espacios públicos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El alcalde del distrito limeño de Miraflores, Carlos Canales, reconoció que personal del municipio “cometió excesos” durante sus operativos de fiscalización de espacios públicos.



“He pedido disculpas”, aseguró en el programa Las cosas como son de RPP TV.



El burgomaestre del partido de Renovación Popular es objeto de críticas por restringir el uso de parques, áreas verdes y otros espacios públicos; así como de imponer medidas que afectarían actividades económicas de emprendedores.



Canales Anchorena explicó que durante la crisis sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2 “muchos gimnasios y profesores de lugares donde enseñaban las danzas, y bailes dejaron sus locales y se fueron a los parques”.



"La pandemia ya acabó y los parques no son escuelas de fúlbito (…) Que se excedió nuestro personal operativo, absolutamente, y yo he pedido disculpas porque yo soy una persona educada y me gusta tratar a las personas con amabilidad", señaló.

Revocatoria

Pero con el fin de la pandemia, apuntó, estas personas no pueden ir a los parques porque estos “no son escuelas de fulbito ni de voleibol”. “Lo que buscamos es que la gente cumpla con las normas”, remarcó.



En ese contexto, admitió que el personal operativo de la comuna “se excedió” en sus labores de fiscalización. Cuando se le consultó sobre el hecho de que vecinos del distrito vienen recolectando firmas para su revocatoria, respondió:



“El colectivo tiene el derecho constitucional de control ciudadano para poder ejercer ese procedimiento. Yo creo que están equivocados, deberían sumarse a la gestión para trabajar juntos”.