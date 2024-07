Actualidad “Es un hecho aislado”: alto mando de la PNP negó que abusos sexuales sean parte de la tradición policial tras denuncia de suboficial

El jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Enrique Hugo Felipe Monrroy, se pronunció este miércoles sobre el caso de un suboficial de la institución, quien denunció haber sido presuntamente golpeado y abusado sexualmente por otros miembros del cuerpo policial en enero de 2023, bajo la excusa de “tradición policial”.

En declaraciones a RPP, el alto mando policial dijo que las investigaciones no le corresponden a la Región Policial de Lima; sin embargo, detalló que dos de los presuntos implicados fueron separados temporalmente de la institución y afrontan la investigación cumpliendo un mandato de prisión preventiva.

También dijo que la Inspectoría General de la PNP ha incorporado a ocho efectivos más en el proceso administrativo y disciplinario, que culminaría entre dos a tres meses, para determinarse presuntas responsabilidades.

El alto mando policial fue consultado sobre si este tipo de prácticas son parte de la tradición, a lo que respondió que se trata de un hecho aislado de malos efectivos que, de una u otra manera, “manchan a la institución”.

“Eso lo he escuchado y ha sido propalado por los medios de comunicación, yo niego esa posibilidad. He trabajado años en el Escuadrón de Emergencia y no existen esas tales ‘tradiciones’, son hechos aislados…”, comentó.

Felipe Monrroy indicó que se están realizando evaluaciones psicológicas a los integrantes del cuerpo policial para “poder entender ese tipo de comportamientos ajenos a la institución policial”.

Estas declaraciones las brindó desde Surquillo, en el marco del operativo ‘Amanecer Seguro’ que se desarrolla desde temprano en los 43 distritos de Lima.

Policía cesó a dos agentes policiales implicados en presunto abuso sexual contra suboficial

La Policía Nacional, a través de su Inspectoría General, ha dispuesto el cese temporal de dos de los policías implicados en la denuncia hecha por un suboficial de la institución por haber sido presuntamente golpeado y violado sexualmente por otros miembros del cuerpo policial en enero de 2023.

Mediante un comunicado, la PNP confirmó que la agresión ocurrió el 9 de enero en un dormitorio de la sede del Departamento de Rescate 1, en La Victoria, como se consignó en la denuncia, revelada por el dominical Cuarto Poder.

#PNPInforma 📢 | Comunicado N.° 004- 2024, sobre un informe periodístico difundido en un medio de comunicación social, en el que se denuncia el ultraje a un efectivo policial en las instalaciones de la División de Emergencia. pic.twitter.com/2ezPi5jrf1 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) July 2, 2024

Tras la denuncia del suboficial, realizada en la Comisaría de La Victoria, indican que fue esta dependencia policial la que se encargó de las diligencias e investigaciones, con conocimiento del Cuarto Despacho Provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria y San Luis.

Así, se solicitó prisión preventiva contra los dos agentes, quienes fueron internados en un establecimiento penitenciario mientras se sigue el proceso.