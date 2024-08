Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Alcalde de San Juan de Lurigancho: "Es importante que los vecinos entiendan que la formalidad siempre trae más tranquilidad"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se refirió a distintos temas concernientes a su gestión en el distrito más populoso de Lima Metropolitana. Aseguró que, hasta el momento, se han logrado recuperar nueve espacios públicos que estuvieron ocupados por el comercio informal por varios años.

"Quienes sacan mucha ventaja de poder trabajar en la calle sin regulación son las personas que no desean que SJL avance, y ahí hemos encontrado algunas resistencias que sabíamos que iban a suceder, pero hay una gran cantidad de vecinos, yo diría que hasta un poco más del 80 %, que se siente satisfecho de que hayamos puesto orden en esos espacios públicos", dijo el alcalde en RPP.

Maldonado precisó que este comercio informal genera "competencia desleal" con los casi 200 mercados inscritos en la Municipalidad de SJL, los cuales funcionan bajo todas las regulaciones, y afirmó que los vecinos no cuentan "con garantía de absolutamente nada" si optan por adquirir productos de la venta ambulatoria.

"Es importante que los vecinos entiendan que la formalidad siempre trae más tranquilidad y puede ser regulado y, a la vez, controlado por la municipalidad", refirió.

Regulación del Serenazgo

Un decreto supremo recientemente promulgado por el Ministerio del Interior regula el uso de los implementos de defensa asignados al Serenazgo, a fin de evitar ocasionar daños a vecinos durante sus intervenciones.

La norma precisa que el uso del batón debe darse solo de manera excepcional, en caso de defensa de una agresión, por lo que nunca deberán utilizarse como elementos de castigo ni como medios de intimidación. Maldonado se mostró de acuerdo con esta medida, siempre y cuando se tenga la garantía que el trabajo de los serenos sea mejor protegido.

Cabe precisar que en el DS se detallan las zonas del cuerpo que el agente debe evitar impactar, como la cabeza, cuello, tórax y genitales, pues pueden causar lesiones graves o hasta la muerte de la persona.

"Entendamos que el serenazgo es una persona civil, es una persona como usted y como nosotros, no tiene mayores facultades como lo tiene un policía o como lo tienen las fuerzas armadas, es solamente un agente disuasivo. Y eso es algo que hay que explicarles mucho a los vecinos", comentó.

Remodelación de pistas

La autoridad municipal precisó que se ha solicitado la delegación de facultades a la Municipalidad de Lima para intervenir la avenida Santa Rosa, que une las avenidas Canto Grande y Lurigancho, la cual asegura que está "totalmente destruida y acabada" y donde se invertirá 20 millones de soles para su refacción.

En esa línea, aseguró que esta importante inversión se realiza pese a la poca recaudación de impuestos, presupuesto que se destina a obras de mejoramiento de vías, por lo que ha invocado a que la población pague sus deudas, ya que la tasa de morosidad en SJL llega a un 90 %.

"Hay personas que nunca, desde que inscribieron su predio, jamás han acercado a la municipalidad a pagar. Y son los que más reclaman. Las municipalidades solo pueden ejecutar el presupuesto que se recauda, no tenemos la posibilidad de poder ejecutar más, a no ser que haya una enorme transferencia. Pero eso no sucede todos los días", señaló.