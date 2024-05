Lima Alcalde del Rímac dice que su distrito ha sido "discriminado a nivel presupuestal" tras anuncio de salvavidas del MEF

Luego del anuncio del ministro de Economía, José Arista, sobre la aplicación de un "salvavidas" a las municipalidades quebradas a nivel nacional, Néstor De la Rosa, alcalde del Rímac, uno de los distritos que estará incluido en esta medida, saludó este gesto e indicó que su comuna se encuentra "discriminada a nivel presupuestal".

En Ampliación de Noticias, el burgomaestre calificó como "pésima" la distribución presupuestal a los distritos, señalando como ejemplo la entrega de dinero a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

"A Rímac nos dan 10 millones para Foncomún, para 250 mil habitantes, cruzas al frente, en Cercado, donde está la Plaza de Armas, Barrios Altos, le dan 200 millones de Foncomún, y la población es similar a Rímac", refirió.

Agregó que, mediante dicho fondo, solo se le ha asignado 174 mil soles para seguridad ciudadana, mientras que a Comas se le entregó 20 millones. A pesar de la diferencia en el número de vecinos, consideró "injusta" esta diferencia, por lo que esperan que el monto general pueda aumentar de 10 a 40 millones.

No obstante, aunque los recursos son limitados, De la Rosa afirmó que la percepción de inseguridad en el distrito es menor, a diferencia de distritos aledaños como San Martín de Porres o San Juan de Lurigancho.

"Hemos hecho un cambio sustancial en lo que es la mentalidad, para lo que es la seguridad, en lo que es índices delictivos. Los índices como sicariato ya son de inteligencia y de otro nivel, el nivel policial, pero creo que el Rímac no merece un trato indiscriminado en lo que es atención a la asignación presupuestal", comentó.

Magdalena, San Miguel y Surco, los distritos con mayor aprobación

José Manuel Saavedra, especialista en seguridad ciudadana, realizó un estudio de evaluación de la gestión municipal en 30 distritos de Lima Metropolitana, en donde se consigna que los distritos con mayor tasa de morosidad son los que tienen menor aprobación de sus vecinos, mientras que los de mayor recaudación y cumplimiento de pago de arbitrios son los de mejor aceptación.

De acuerdo a dicha investigación, Magdalena del Mar, San Miguel, Surco y San Isidro son las comunas con mejores cifras. Lo contrario ocurre con San Martín de Porres y Santa Anita, en donde también se presenta un alto nivel de morosidad.

"Es muy difícil gestionar distritos con baja recaudación, porque tienes problemas de recolección de residuos sólidos, tienes problemas, obviamente, de seguridad ciudadana, pocas unidades de serenazgo por kilómetro cuadrado, tienes problemas de parques y jardines que están completamente descuidados", comentó.

Precisó que esta problemática se ha vuelto "un círculo vicioso", ya que las municipalidades, al no contar con presupuesto por la baja recaudación, no pueden pagar servicios como el de Serenazgo o limpieza pública.

"Hay municipios que no pueden pagar, que está tercerizado la recolección de residuos sólidos y los vecinos dicen: 'Si a mí no me recogen la basura, ni barrio de calles, ¿cómo voy a pagar ese arbitrio?'. Entonces, ahí se produce, obviamente, un hueco que cada vez es más hondo", mencionó.