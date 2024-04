Rímac: un taxista murió tras recibir dos balazos en medio de un tiroteo en los exteriores de un restobar

Seguridad Según el testimonio de una comerciante, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas realizaron más de 10 disparos

Un taxista falleció tras una balacera que ocurrió a exteriores de un restobar situado en la cuadra 1 de la avenida Felipe Arancibia del distrito limeño del Rimac.

Según el testimonio de una comerciante, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas realizaron más de 10 disparos hacia el exterior del local de entretenimiento de nombre 'Miquita'.

Dos de las balas alcanzaron a un taxista, identificado como Alexander Guerrero Torres, de 35 años de edad, quien estaba sentado en el capó de su vehículo frente al local. Según la información preliminar, la víctima recibió más de dos disparos a la altura del tórax.

"Habían venido tres motos y se habían parado ahí a ver, a vigilar. Y después vinieron esas dos motos con cuatro chicos y dispararon a la entrada. O sea, esa bala era para cualquiera. Él estaba fuera de espaldas y le cayó la bala. Lo hemos querido auxiliar, pero ya no se podía hacer nada. Y en la puerta no hay ningún balazo porque no ha caído. Ha caído a la gente. Podría ser que se viniera disparando desde allá", dijo una testigo.

Ataque se habría producido porque local se negó a pagar cupos

De momento, se desconoce si hay más heridos. Algunos testigos señalan que podría haber una mujer herida que fue llevada a un hospital cercano.

Según la hipótesis policial, el ataque estaría dirigido al centro de entretenimiento, luego de que se negaran a pagar cupos a bandas criminales.

La Policía llegó en el momento en que ocurrieron estos hechos y acordonaron la escena del crimen. Peritos de criminalística han cumplido con las diligencias de ley y el fiscal de turno ha autorizado el levantamiento del cadáver, el mismo que es trasladado a la morgue central de Lima.