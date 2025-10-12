Manifestantes lanzan botellas y critican al alcalde de Pataz por reunirse con el presidente José Jerí [VIDEOS]

Aldo Carlos Mariños acordó con el mandatario la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno para este martes "para la unidad y reconciliación nacional". La autoridad edil tuvo una accidentada salida de la Plaza San Martín.

Aldo Carlos Mariños: Manifestantes lanzan botellas y critican al alcalde de Pataz por reunirse con el presidente José Jerí | Fuente: RPP/Alex Juárez

Manifestantes arrojaron botellas y reclamaron al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, luego de que se reuniera con el presidente José Jerí y acordara la instalación de una mesa de diálogo para este martes con el objetivo de conseguir "la unidad y reconciliación nacional".

"Fruto de este diálogo es que hemos conseguido que se instale la mesa de diálogo para la unidad y reconciliación nacional que se va a realizar este martes por lo que los gremios, la sociedad civil organizada, la juventud, la generación Z y todos los que amen al Perú quedan convocados", manifestó Mariños al salir de su encuentro con el mandatario en Palacio de Gobierno.

Aldo Carlos Mariños, quien realizó una caminata de 49 días desde Pataz hasta Lima, mantuvo una reunión que duró un par de horas con el presidente José Jerí y que fue transmitida a través de Tik Tok.

Sin embargo, cuando salió de la cita para dar un discurso en Plaza San Martín, fue criticado por un grupo de manifestantes que lo habían acompañado en la movilización.

Reacción

La autoridad edil aseguró a los protestantes que en esa mesa de diálogo se escucharán los "petitorios de todos" y que el jueves 16 tendrá otra reunión con el Ejecutivo para abordar temas exclusivos de su localidad.

No obstante, ante la molestia de las personas contra él, tuvo que retirarse junto con algunos miembros de su comitiva a bordo de camionetas.

Para este miércoles 15 se anuncia una nueva movilización en el Centro de Lima por parte de colectivos sociales en contra de José Jerí y el Congreso.

Mariños y su breve discurso en Plaza San Martín. | Fuente: RPP