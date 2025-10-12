Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

José Jerí invita a Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz después que solicitara una mesa de diálogo

Carlos Mariños había señalado en RPP que el objetivo principal con Jerí era una mesa de diálogo para atender sus demandas sobre la situación en Pataz.
Carlos Mariños había señalado en RPP que el objetivo principal con Jerí era una mesa de diálogo para atender sus demandas sobre la situación en Pataz. | Fuente: Composición | Fotógrafo: PRESIDENCIA PERU
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, había anunciado en RPP que buscaría llegar a Palacio de Gobierno para concretar una reunión con el nuevo presidente de la República, José Jerí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la República, José Jerí, invitó a Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien concentra esta tarde junto a un grupo de manifestantes en la Plaza San Martín, del Cercado de Lima.  

A través de su cuenta de X, el mandatario resaltó la importancia de un diálogo entre autoridades, por lo que extendió su invitación al burgomaestre de Pataz. 

"Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrán puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz a Palacio de Gobierno a dialogar", escribió Jerí.

Pidió mesa de diálogo

Esta propuesta del presidente se da luego de que Mariños requiriera una mesa de diálogo para tratar los temas de su jurisdicción

En diálogo con RPP, el alcalde de Pataz dio cuenta sobre las necesidades de su provincia y lo que espera de una eventual reunión con el jefe de Estado.  

"¿Qué planteo? Que se haga una mesa de diálogo. Y en esa mesa de diálogo plantear todo el color que he recogido a lo largo y ancho de los pueblos que he pasado y de todo el Perú. [¿Qué exactamente pide para Pataz?] El asfaltado doble vía de la provincia de Pataz, el hospital de la provincia de Pataz. Eso de ahí tiene que estar sí o sí dentro de ese pacto social", aseguró Carlos Mariños.

El alcalde de Pataz había declarado que al menos "30 personas" lo acompañarían rumbo a Palacio de Gobierno, incluso "a pernoctar hasta que se nos atienda".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
José Jerí Pataz Aldo Carlos Mariños

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA