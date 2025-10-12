José Jerí invita a Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz después que solicitara una mesa de diálogo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la República, José Jerí, invitó a Palacio de Gobierno al alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, quien concentra esta tarde junto a un grupo de manifestantes en la Plaza San Martín, del Cercado de Lima.

A través de su cuenta de X, el mandatario resaltó la importancia de un diálogo entre autoridades, por lo que extendió su invitación al burgomaestre de Pataz.

"Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrán puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz a Palacio de Gobierno a dialogar", escribió Jerí.

Pidió mesa de diálogo

Esta propuesta del presidente se da luego de que Mariños requiriera una mesa de diálogo para tratar los temas de su jurisdicción.

En diálogo con RPP, el alcalde de Pataz dio cuenta sobre las necesidades de su provincia y lo que espera de una eventual reunión con el jefe de Estado.

"¿Qué planteo? Que se haga una mesa de diálogo. Y en esa mesa de diálogo plantear todo el color que he recogido a lo largo y ancho de los pueblos que he pasado y de todo el Perú. [¿Qué exactamente pide para Pataz?] El asfaltado doble vía de la provincia de Pataz, el hospital de la provincia de Pataz. Eso de ahí tiene que estar sí o sí dentro de ese pacto social", aseguró Carlos Mariños.

El alcalde de Pataz había declarado que al menos "30 personas" lo acompañarían rumbo a Palacio de Gobierno, incluso "a pernoctar hasta que se nos atienda".

