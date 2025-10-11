Cusco vs. Comerciantes Unidos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: se enfrentan este domingo 12 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos desestabilizaron la gran campaña de Cusco FC. Aunque los dorados aún deben jugar un partido más respecto a Universitario, los separan 8 puntos, por lo que sus chances de ganar el Clausura son remotas.

Eso sí, Cusco FC sigue siendo el segundo de la tabla acumulada, lo que actualmente lo coloca en la final de los playoffs para definir al otro elenco que iría a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Facundo Callejo reaparecería ante un Comerciantes Unidos en alza. Los de Cutervo levantaron mucho en esta parte del certamen y ya están fuera de la zona de descenso.

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: ¿cómo llegan a la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

Cusco FC cayó en su último compromiso por 2-1 ante Los Chankas, en el partido disputado en Andahuaylas. Por su lado, Comerciantes Unidos derrotó 2-1 en Cutervo a UTC en un duelo clave por evitar el descenso.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Cusco FC ante el elenco de Comerciantes Unidos está programado para el domingo 12 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p.m.

, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a las 7:00 p.m

En España, el partido entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos comienza a la 01:00 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el Cusco FC vs Comerciantes Unidos EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidias, Oswaldo Valenzuela; Pierre Da Silva, Carlo Diez, Iván Colman ©, Lucas Colitto; Facundo Callejo.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Gabriel Alfaro, Williams Guzmán, José Parodi, Nahuel Tecilla; Gilmar Paredes, José Marina, Rotceh Aguilar, Julián Marchioni; Alexander Lecaros y Matías Sen.

Cusco FC vs Comerciantes Unidos: últimos resultados

04/10/2025 | Los Chankas 2-1 Cusco FC – Torneo Clausura

30/09/2025 | Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso – Torneo Clausura

21/09/2025 | Universitario 3-0 Cusco FC – Torneo Clausura