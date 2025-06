Alfonso López-Chau sobre suspensión de Patricia Benavides: "El Poder Judicial merece un reconocimiento por su valentía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Cuando ya está en el Poder Judicial todo lo demás queda de lado", dijo en referencia a Benavides | Fuente: RPP

Alfonso López-Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería, saludó la decisión del Poder Judicial de suspender a Patricia Benavides de los cargos de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación luego de que la Junta Nacional de Justicia la restituyera.

Además, López-Chau cuestionó la serie de apelaciones presentadas por Benavides para evitar su destitución y enfatizó en la importancia de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial.

"A nosotros nos pareció que la señora Patricia Benavides había sido destituida por unanimidad. Hasta allí nosotros dijimos: 'perfecto'. Pero luego vimos que apeló una vez, no se aceptó. Apeló nuevamente, no se aceptó. Volvió a apelar. Y la última presentó una acción de amparo que fue desestimada. Entonces volvió a apelar. Y cuando ya está en el Poder Judicial todo lo demás queda de lado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo creo que la cabeza de una institución, como es el fiscal de la Nación, tiene que transparentar (...). Cuando las personas están en un trance como ese deben anteponer el interés nacional. En otras sociedades, cuando un ministro sufre un acontecimiento como la muerte de un ciudadano o algún problema como el de Qali Warma pone inmediatamente su renuncia", aseveró.

"Creo que si hay una apelación, seguramente continuará su curso. Nadie puede impedir la apelación. Pero, desde mi punto de vista, merece el Poder Judicial un reconocimiento por su valentía. No es fácil en una coyuntura como la peruana hacer lo que ha hecho. Y he leído el expediente, y es bien contundente", agregó.

"Todo ha sido hecho de acuerdo a ley"

En otro momento, frente a las denuncias de manejos económicos irregulares hechas por Shirley Chilet, quien lo sucedió en el cargo, el exrector fue negó dichas acusaciones y apuntó que su gestión se había realizado de acuerdo a ley.

"Yo ya no me ocupo en realidad de la UNI. Yo ya renuncié. No no solo renuncié al rectorado, he renunciado también a ser profesor (...). Se hicieron las cosas todo de acuerdo a ley, y ahí está. La señora Shirley Chilet presentó una cautelar, y el juez le ha dicho que no procede", aseveró.

"Un rector tiene un gerente, y es el responsable de contestar. Lo que hace el rector, como el presidente de la República, es decirle a los ministros, hagan esto, informe aquello, y siga usted el proceso. Yo no estimo que sean actos administrativos irregulares. Yo creo que todo ha sido hecho de acuerdo a ley, todo en orden. Si fuera lo contrario, ¿dónde está la denuncia? Que la hagan", culminó.