Alfonso López Chau renunció al cargo de rector de la UNI para iniciar su campaña presidencial

De acuerdo con el oficio remitido a la Asamblea Universitaria el pasado 10 de abril, la dimisión de Alfonso López Chau se hará efectiva el próximo 7 de mayo.

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau, presentó ante la Asamblea Universitaria su renuncia irrevocable a su cargo, la cual se hará efectiva el 7 de mayo.



"Reciban mi cordial saludo. Con el debido respeto, me dirijo a ustedes para comunicar una decisión importante. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a disyuntivas y debemos optar por una de las alternativas, aunque esta sea la más difícil e incierta. Miro hacia atrás y me veo hace ya tres años cuando asumí el cargo de rector, con emoción y mi mente llena de proyectos, teniendo como meta mejor a la UNI", señaló en el oficio remitido el jueves 10 de abril.



López Chau explicó el motivo de su dimisión, al tiempo que agradeció a los docentes, estudiantes y trabajadores del centro de estudios superiores por el tiempo de gestión.



"Durante estos años, he tenido el privilegio de escuchar a los más jóvenes, estudiantes y egresados de la casa de estudios y de otras universidades, quienes están llenos de propuestas y soluciones a los problemas del Perú. En ese sentido, y conforme a mis principios y valores, me he sentido interpelado a cumplir el sagrado deber de todo peruano, el mismo que me conduce a aceptar responsabilidades morales superiores", indicó.



El partido Ahora Nación, fundado en 2023 por Alfonso López Chau, expresó a RPP que el aún rector tomó esa decisión para iniciar su campaña presidencial con miras a las elecciones generales de 2026.



De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, dicha agrupación política cuenta con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, por lo que está habilitado para participar en los comicios del próximo año.



En una reciente entrevista a Hildebrandt en sus trece, López Chau se definió como un "hombre de centroizquierda". "El primer punto del programa de unidad que estamos enarbolando es la recuperación moral del ejercicio de la Presidencia de la República", dijo.