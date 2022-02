El futbolista peruano Andy Polo fue acusado públicamente de maltrato físico y abandono de hogar por parte de Génesis Alarcón, su expareja y madre de sus hijos. | Fuente: FPF/ Difusión

El futbolista peruano Andy Polo fue acusado públicamente de maltrato físico contra Génesis Alarcón, su expareja y madre de sus hijos. La denuncia la realizó Alarcón en la comisaría de Miraflores. Alarcón contó en el programa “Magaly TV, la firme”, que además había invitado al futbolista a conciliar, pero ante la negativa lo denunció por pensión de alimentos.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetada y me puso el ojo morado”, contó Alarcón sobre el caso de violencia que vivió con el actual jugador del Portland Timbers.

Además de las agresiones físicas, Alarcón comentó que Andy Polo “era el que gastaba, el que pagaba e, inclusive, cuando él no podía mandaba al amigo, y yo con el amigo tenía que ir a hacer mis compras”.

“Hace dos semanas mis hijos estuvieron con tos, mi hija no paraba de vomitar, no tenía como movilizarme, lo único que hice fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo porque él no se hace cargo (de sus hijos)”, contó.



