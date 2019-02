La familia Quiroz ha quedado literalmente en la calle debido al aniego en San Juan de Lurigancho. | Fuente: RPP

La familia Quiroz denunció que la aseguradora Mapfre se niega a reconocer los daños en sus dos casas, que fueron declaradas inhabitables tras el gran aniego de aguas servidas que afectó una zona de San Juan de Lurigancho en el mes de enero.

A través de RPP Noticias, Bryan Quiroz denunció que la aseguradora solo quiere reconocer los enseres perdidos (entre ellos maquinaria textil), pero no las viviendas, cuyos cimientos quedaron gravemente dañados por la filtración de agua.

Según contó, la aseguradora pidió un peritaje antes de reconocer los daños causados, examen que se realizó hace varias semanas, pero del que hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial. “El peritaje lo tienen bajo cuatro llaves, no me dan los resultados, y hasta ahora no se pronuncian”, se quejó.

Quiroz expresó su molestia porque, de acuerdo con su versión, un representante de la empresa les pidió firmar un acta en la que hay una cláusula en la que aceptan un monto por los enseres perdidos, pero no por las casas.

La familia cuestionó también que Sedapal no intervenga en su caso, pese a que el aniego ocurrió por una rotura en una tubería de la empresa estatal. “Mi casa está perdida y no se hacen cargo”, lamentó.